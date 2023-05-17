Президент України назвав це важливим кроком на шляху до відновлення історичної справедливості.

Верхня палата французського парламенту - Сенат - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський у своему Twitter назвав це рішення важливим кроком для відновлення історичної справедливості.

"Вітаю історичне рішення французького сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу", - зазначив він.

Президент подякував сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію.

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"Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців", - підкреслив Зеленський.

Слід зазначити, що у березні за це рішення проголосувала нижня палата французского парламенту - Національні збори.

Європа визнає Голодомор геноцидом українців

Як повідомляв УНІАН, за різними даними жертвами Голодомору сталінського режиму 1932-1933 років стали від 4 до 10 млн українців. Україна закликала усі країни визнати цей Голодомор геноцидом українського народу.

На заклик про визнання злочину геноцидом вже відгукнувся Європарламент та кілька десятків держав. Торік на фоні повномасштабного вторгнення РФ в Украину таке рішення ухвалили Румунія, Ірландія, Німеччина, Чехія, Болгарія та інші.

Крім того, геноцидну природу Голодомору визнали Римо-католицька церква та Константинопольська православна церква.

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