Зараз йде обговорення обмежень.

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні приймуть не раніше середини травня. Зараз йде обговорення майбутніх обмежень.

Такими прогнозами в коментарі виданню Reuters поділився міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Він повідомив: "Все це ще в стадії обговорення... я думаю, що питання буде закрите не раніше, ніж в середині травня. Ви не можете очікувати нічого раніше".

Нагадаємо, Польща виступила ініціатором нового комплексу обмежень проти Росії. Варшава запропонувала заборонити трубопровідний імпорт нафти і закупівлю алмазів з РФ. Внутрішні переговори між членами ЄС щодо наступного пакету санкцій почалися в квітні.

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Санкції проти Росії: остання інформація

Минулого тижня видання Bloomberg повідомило, що частина партнерів України з G7 розглядають повну заборону на експорт товарів до Росії для посилення економічного тиску.

Таку ініціативу запропонував Вашингтон. Однак, за даними FT, Євросоюз і Японія не підтримали США. Вони заявили, що заміна всіх попередніх санкцій забороною на експорт може призвести до ослаблення вжитих заходів.

Журналісти Bloomberg дізналися, що 11 пакет обмежень ЄС проти Росії буде направлений на закриття лазівок для обходу раніше прийнятих санкцій. Наприклад, країни Євросоюзу заборонять транзит частини товарів через територію РФ.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти 40 фізичних і 382 юридичних осіб. Всі вони так чи інакше пов'язані зі збройною агресією проти нашої країни.

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