Питання про подальшу політику Євросоюзу відносно Росії буде одним із головних на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вимагає від Росії відмовитися від конфронтаційного курсу з Європейським Союзом.

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.

"Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - зауважив Маас.

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Він наголосив, що вкрай важливо, аби "ЄС не відхилявся зі свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії", цитує інформагенція AFP.

Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віце-президента Єврокомісії Вєри Юрової.

Питання про подальшу політику Євросоюзу відносно Росії буде одним із головних на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Конкретних рішень цього дня не очікують. Зустріч має радше підготовчий характер до травневого саміту ЄС, на якому і планують визначитися з подальшим курсом блоку щодо Росії.

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Автор: Світлана Закелова