Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вимагає від Росії відмовитися від конфронтаційного курсу з Європейським Союзом.
Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.
"Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - зауважив Маас.
Читайте такожМЗС Франції викликало російського посла через санкції проти єврочиновників
Він наголосив, що вкрай важливо, аби "ЄС не відхилявся зі свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії", цитує інформагенція AFP.
Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віце-президента Єврокомісії Вєри Юрової.
Питання про подальшу політику Євросоюзу відносно Росії буде одним із головних на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Конкретних рішень цього дня не очікують. Зустріч має радше підготовчий характер до травневого саміту ЄС, на якому і планують визначитися з подальшим курсом блоку щодо Росії.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Die Welt: Німеччина шукає "план Б" для "Північного потоку-2"
- Німеччина-Росія. Конфлікт інтересів не на користь України
- Санкції проти єврочиновників: у ЄС висловили протест послу Росії
- Politico: У Європі лишилося мало місць, де Байден і Путін могли б зустрітися
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram