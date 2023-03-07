Це станеться, якщо її не переоберуть на поточну посаду.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост нового генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє La Repubblica. Зазначається, що це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

За даними видання, фон дер Ляєн вже розпочала підготовку до такого розвитку подій кілька тижнів тому.

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Новий генсек НАТО

Як відомо, норвежець Єнс Столтенберг очолив НАТО в 2014 році. Термін його повноважень мав закінчитися у вересні 2022 року. Однак через повномасштабну війну в Україні лідери НАТО продовжили цей термін до 2023 року.

4 лютого в уряді Норвегії повідомили, що Столтенберг покине займану посаду і в найближчі 6 років очолюватиме Національний банк Норвегії. Водночас у Reuters припустили, що він затримається у НАТО до квітня 2024 року.

Минулого року повідомлялося, що новим генсеком НАТО може стати жінка з українським корінням. Серед можливих кандидатур назвали віце-прем'єра, міністра фінансів Канади Христю Фріланд.

The Telegraph називає можливим кандидатом - прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

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