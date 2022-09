НАТО прагне отримати свіжу перспективу, яку жінка може принести на посаді генсекретаря, і вони шукають людину з твердим характером і міжнародними зв’язками.

Новим генсеком НАТО вперше може стати жінка. Серед можливих кандидатур називають віце-прем'єра, міністра фінансів Канади Христю Фріланд, котра має українське коріння.

Про це пише CBC News із посиланням на чотири різних джерела — в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО.

"Ім'я Фріланд кілька місяців обговорювалося в міжнародних колах з питань оборони та безпеки як потенційного наступника нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга", — йдеться в матеріалі.

Відео дня

І хоча сама Фріланд, на питання журналіста про те, чи зацікавлена вона в цій посаді, ухилилася від прямої відповіді зазначивши, що вже "має вже дві роботи" в уряді, видання пише, що розмови про те, що НАТО може очолити жінка, йдуть вже давно. Військовий альянс прагне отримати свіжу перспективу, яку жінка може принести на посаді генерального секретаря, і вони шукають людину з твердим характером і міжнародними зв’язками.

При цьому шанси Фріланд оцінюються з обережністю, зазначаючи, що вона знаходиться приблизно в "середині зграї" жінок, які стануть сильними, кваліфікованими кандидатами.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами. Здається, є певний імпульс для того, щоб жінка стала наступним [генсеком]", — сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

"Наявність канадця [на посаді генерального секретаря НАТО] може бути бажаною з точки зору посилення участі Канади в Альянсі. Про неї загалом добре думають у європейських і трансатлантичних колах безпеки. Я думаю, що це дає їй законні шанси", — сказав Кріс Скалуба з вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

Улітку 2021 року американське видання Politico написало, що три колишні президенти країн-членів НАТО — Колінда Грабар-Кітарович з Хорватії, Даля Грібаускайте з Литви та Керсті Кальюлайд з Естонії — були серед головних претендентів на посаду генсека.

Джерела в Брюсселі повідомили, що ім'я Фріланд з'явилося восени минулого року.

Серед її переваг CBC News перелічує знання політики та історії Східної Європи, володіння англійською, українською, російською, польською, французькою, іспанською та італійською мовами. Знання Христею Фріланд Росії та внутрішньої роботи Кремля, на тлі розв’язаної Москвою війни, було б ще одним великим плюсом.

Нагадаємо, норвежець Єнс Столтенберг очолив НАТО в 2014 році, замінивши на посаді генсека Андерса Фог Расмуссена. Термін повноважень Столтенберга мав закінчитися у вересні 2022 року. Але лідери НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну продовжили цей термін до 2023 року.

Христя Фріланд - що про неї відомо

Фріланд - донька адвокатів Дональда Фріланда і українки за походженням Галини Хом'як.

Фріланд була журналістом і починала кар'єру в Україні як стрінгер Financial Times, The Washington Post і The Economist. Згодом вона зайняла посаду керуючого директора Financial Times в США. У березні 2010 року Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters, а у квітні 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

У 2013 році вона залишила журналістику, щоб балотуватися на довиборах до парламенту Канади від Ліберальної партії. У листопаді 2015 року стала міністром міжнародної торгівлі Канади, а з січня 2017 року очолювала міністерство закордонних справ країни. У серпні 2020 року її призначили міністром фінансів.

Вас також можуть зацікавити новини: