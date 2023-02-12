Це дасть йому можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також потенційно стати президентом Світового банку.

НАТО планує продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга до квітня 2024 року.

Неназвані дипломатичні джерела повідомили Reuters, що таким чином в організації хочуть забезпечити стабільність альянсу під час війни в Україні.

Очікується, що офіційне рішення ухвалять найближчими тижнями, оскільки існує неофіційна домовленість між 30 державами-членами щодо того, що Столтенберг має залишатися на своїй посаді після закінчення терміну повноважень 30 вересня 2023 року.

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У агентстві зауважили, що продовження терміну повноважень дасть Столтенбергу можливість головувати на 75-му ювілейному саміті організації у Вашингтоні в квітні 2024 року, а також потенційно стати президентом Світового банку, оскільки Девід Малпасс піде у відставку приблизно в той же час.

Наразі рішення про те, хто замінить Столтенберга на посаді, ще не прийнято, але серед провідних кандидатів на цю посаду є прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Єнс Столтенберг: що відомо

Єнс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році. З 2014 року він є генеральним секретарем НАТО. До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі в якості партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.

4 лютого в уряду Норвегії повідомили, що Столтенберг покине займану посаду і в найближчі 6 років очолюватиме Національний банк Норвегії.

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