Єнс Столтенберг вже призначений керуючим Центрального банку, проте фактично обійме посаду 1 грудня.

Нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покине займану посаду і в найближчі 6 років очолюватиме Національний банк Норвегії.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

Нинішній глава Центробанку Ойстейн Олсен піде у відставку 1 березня. Як уточнюється на сайті регулятора, Столтенберг приступить до роботи 1 грудня 2022 року. З посади генерального секретаря НАТО Столтенберг піде в кінці вересня цього року.

Міністр фінансів країни Трюгве Слагсволд Ведум зазначив, що був озадачений пошуком найкращого керуючого Центральним банком Норвегії. "Я впевнений, що це Єнс Столтенберг. Поєднання фінансової освіти, розуміння суспільства та управлінського досвіду, яким володіють небагато людей в Норвегії, робить його дуже підходящим топ-менеджером", - пояснив Ведум свій вибір.

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг закінчив економічний факультет Університету Осло в 1987 році. З 2014 року він є генеральним секретарем НАТО. До цього у нього була довга кар'єра в норвезькій політиці, в тому числі в якості партійного лідера Лейбористської партії, прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра бізнесу та енергетики.