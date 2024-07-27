Кібератака ГУР на банківську систему РФ набирає обертів / колаж УНІАН, фото УНІАН, Reuters

Безпрецедентна атака кіберфахівців ГУР МОУ на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів. 

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ. 

Збій у роботі російських банкоматів / скріншот джерела УНІАН

"До головних банківських установ РФ, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати. Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються", – повідомили джерела.

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Збій у роботі російських банкоматів / скріншот джерела УНІАН

Зазначається, що до уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Крім того, заблоковано роботу брокерського додатку "Т-інвестиції ". Оскільки 26 липня РФ підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Збій у роботі російських банкоматів / скріншот джерела УНІАН

Масштабна кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Пізніше під удару потрапили популярні онлайн-месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг. 

За словами співрозмовника, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Кібератаки на російські ресурси

Як писав УНІАН, від ранку 23 липня розпочалася масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони на банківську систему держави-агресора Росії. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. 

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії.

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