ООН продовжить шукати рішення задля встановлення справедливого миру в Україні.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявляє, що кінцева мета глобальних зусиль полягає у тому, аби допомогти відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гутерріш заявив на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

"Позиція Організації Об'єднаних Націй, яку я постійно висловлюю, кристалічно чітка: вторгнення Росії в Україну - це порушення Статуту ООН і міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність і територіальна цілісність України повинні бути дотримані в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив Гутерріш.

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Він підкреслив, що остаточна мета зрозуміла - це справедливий мир, що ґрунтується на Статуті ООН, міжнародному праві і на нещодавній резолюції про про справедливий і довготривалий мир в Україні Генеральної асамблеї з нагоди річниці початку війни.

Генсек зазначив, що поки не вдасться домогтися справедливого миру, ООН продовжить наполегливо працювати задля полегшення наслідків війни, яка приносить надзвичайні страждання народу України та тяжкі глобальні наслідки.

"Я можу запевнити вас, що ми продовжимо шукати рішення і справедливий мир для народу України і світу", - сказав генеральний секретар ООН.

Резолюція ООН про мир в Україні: деталі

23 лютого 141 країн-член ООН підтримали резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні. У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести усі її війська з території України. "Проти" резолюції проголосували сім країн і "утримались" - 32. Країни, які виступили проти миру в Україні: Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Малі, Нікарагуа і Сирія.

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