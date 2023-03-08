Це критично необхідно для світу і глобальної продовольчої безпеки.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш підтримують продовження реалізації Чорноморської зернової ініціативи, терміни якої спливають 18 березня.

"Я дякую пану генеральному секретарю за незмінну допомогу нашим зусиллям заради стабільності продовольчих ринків і продовольчого експорту. Ми погодились сьогодні, що продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для усього світу", - заявив Зеленський на спільній прес-конференції з генсеком ООН в Києві.

Також президент підкреслив, що важливо продовжувати працювати заради реалізації гуманітарної ініціативи "зерно з України".

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"До речі, в межах цієї ініціативи нам вже вдалося залучити майже 200 мільйонів доларів та відправити понад 140 тисяч тонн українського збіжжя до Європи, Кенії, Ефіопії, Сомалі, до країн, що страждають від голоду. І я впевнений, що разом з ООН ми можемо значно посилити цю нашу ініціативу, так само як і Чорноморську зернову ініціативу. Це дасть ще більше гарантій для світової продовольчої безпеки", - сказав Зеленський.

Зі свого боку генсек ООН відзначив, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, узгодженій у Стамбулі в липні 2022 року, вдалося забезпечити експорт 23 млн тонн зерна з українських портів. "Це сприяло зменшенню глобальної ціни на продовольство і надало надзвичайну допомогу людям, які також сплачують високу ціну за війну, особливо у світі, що розвивається. Насправді, індекс продовольчих цін від агропромислових організацій знизився майже на 20% впродовж останнього року", - сказав Гутерріш.

Він зазначив, що експорт українського і російського продовольства та добрив має важливе значення для глобальної безпеки продовольства і цін на продовольство. "Я хочу підкреслити критичну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня", - наголосив Гутерріш.

Також генеральний секретар ООН відзначив важливість роботи зі створення умов, аби забезпечити максимально можливе використання інфраструктури для експорту через Чорне море. Він підкреслив, що це має відповідати цілям Чорноморської зернової ініціативи.

"Зернова угода" - що відомо

Напередодні Туреччина закликала РФ та Україну продовжити "зернову угоду", термін якої спливає 18 березня. На що в Москві відповіли натяками на певні санкційні поступки з боку Заходу.

Протягом дії "зернової угоди" Росія неодноразово здійснювала провокації на Чорному морі. Фактично першого ж дня окупанти обстріляли українські порти, що були задіяні до експорту українського зерна.

Крім того, Москва знайшла у цій угоді свої "важелі впливу" на Захід, зокрема щодо пом’якшень санкцій. Домовленості були на межі зриву після вибухів у Севастопольській бухті, де РФ тримала кораблі, які обстрілювали материкову Україну.

Ініціатива ООН і Туреччини в липні 2022 року дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Зеленський наполягав, що дія угоди має бути "безстроковою".

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