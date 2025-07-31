У Москви залишилося менше двох тижнів, щоб погодитися на припинення війни проти України або зіткнутися з наслідками.

Президент США Дональд Трамп не міг вибрати більш слушного моменту для оголошення нового крайнього терміну для Росії, щоб та погодилася на припинення війни проти України.

Як пише у статті для TheTelegraph оглядач Кон Кофлін, тричі Трамп думав, що переконав російського диктатора Путіна прийняти умови перемир'я. І тричі Путін закінчував свою телефонну розмову з американським лідером "ракетним обстрілом якогось міста, наприклад, Києва", що спонукало Трампа заявити: "Так робити не можна".

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Кофлін зазначив, що запізніле усвідомлення Трампом того, що Путін просто "заманював мене на допомогу", щоб виграти час для військових зусиль РФ, і не зацікавлений у припиненні війни, означає, що в Москви залишилося менше двох тижнів, щоб змінити тактику або зіткнутися з наслідками.

Оглядач зауважив, що також немає жодних сумнівів у серйозності намірів Трампа з огляду на низку вкрай вигідних - принаймні для США - торговельних угод, які Білий дім нещодавно уклав із деякими з найбільших світових економічних держав.

Однак, як міркує Кофлін, перспектива зіткнутися з вторинними санкціями з боку США - це не та загроза, яку Путін може ігнорувати, оскільки його здатність підтримувати військові зусилля багато в чому залежить від доходів, які Москва отримує від торгівлі енергоносіями.

"Якщо прибрати це, завалиться ще один стовп геніального плану Путіна з відновлення імперського впливу Росії", - підкреслив оглядач.

Кофлін також додав, що є ознаки того, що сам Путін перебуває під тиском у Москві, про що свідчать повідомлення про чистки в правлячій еліті.

"Масштаб труднощів, з якими зіткнувся Путін, став очевидним минулими вихідними, коли Кремлю довелося скасувати щорічний військово-морський парад цього року через масштаб бойових втрат в Україні", - акцентував оглядач.

Таким чином, рішення Трампа про перенесення крайнього терміну припинення вогню є своєчасним, оскільки воно відбулося в той момент, коли Путін стрімко втрачає всі можливості для продовження своєї так званої "спеціальної військової операції".

"Якщо Путіну дадуть зрозуміти, що в нього немає шансів виграти війну в Україні, у нього не залишиться іншого вибору, окрім як погодитися на план Трампа про припинення вогню", - констатував оглядач.

Ультиматум Трампа

Кілька днів тому Трамп пригрозив санкціями як РФ, так і покупцям її експортної продукції, якщо в 10-денний термін не буде досягнуто прогресу щодо закінчення війни в Україні.

Раніше на це глава Білого дому відводив російському диктатору 50 днів, але передумав і скоротив цей термін до 10-12 днів.

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