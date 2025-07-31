Трамп поставив Путіна в жорсткі рамки / колаж УНІАН, фото Getty Images, REUTERS

Президент США Дональд Трамп не міг вибрати більш слушного моменту для оголошення нового крайнього терміну для Росії, щоб та погодилася на припинення війни проти України.

Як пише у статті для TheTelegraph оглядач Кон Кофлін, тричі Трамп думав, що переконав російського диктатора Путіна прийняти умови перемир'я. І тричі Путін закінчував свою телефонну розмову з американським лідером "ракетним обстрілом якогось міста, наприклад, Києва", що спонукало Трампа заявити: "Так робити не можна".

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Кофлін зазначив, що запізніле усвідомлення Трампом того, що Путін просто "заманював мене на допомогу", щоб виграти час для військових зусиль РФ, і не зацікавлений у припиненні війни, означає, що в Москви залишилося менше двох тижнів, щоб змінити тактику або зіткнутися з наслідками.

Оглядач зауважив, що також немає жодних сумнівів у серйозності намірів Трампа з огляду на низку вкрай вигідних - принаймні для США - торговельних угод, які Білий дім нещодавно уклав із деякими з найбільших світових економічних держав.

Однак, як міркує Кофлін, перспектива зіткнутися з вторинними санкціями з боку США - це не та загроза, яку Путін може ігнорувати, оскільки його здатність підтримувати військові зусилля багато в чому залежить від доходів, які Москва отримує від торгівлі енергоносіями.

"Якщо прибрати це, завалиться ще один стовп геніального плану Путіна з відновлення імперського впливу Росії", - підкреслив оглядач.

Кофлін також додав, що є ознаки того, що сам Путін перебуває під тиском у Москві, про що свідчать повідомлення про чистки в правлячій еліті.

"Масштаб труднощів, з якими зіткнувся Путін, став очевидним минулими вихідними, коли Кремлю довелося скасувати щорічний військово-морський парад цього року через масштаб бойових втрат в Україні", - акцентував оглядач.

Таким чином, рішення Трампа про перенесення крайнього терміну припинення вогню є своєчасним, оскільки воно відбулося в той момент, коли Путін стрімко втрачає всі можливості для продовження своєї так званої "спеціальної військової операції".

"Якщо Путіну дадуть зрозуміти, що в нього немає шансів виграти війну в Україні, у нього не залишиться іншого вибору, окрім як погодитися на план Трампа про припинення вогню", - констатував оглядач.

Ультиматум Трампа

Кілька днів тому Трамп пригрозив санкціями як РФ, так і покупцям її експортної продукції, якщо в 10-денний термін не буде досягнуто прогресу щодо закінчення війни в Україні.

Раніше на це глава Білого дому відводив російському диктатору 50 днів, але передумав і скоротив цей термін до 10-12 днів.

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