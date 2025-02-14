У зв'язку з цим він порадив Європі вже зараз почати займатися своєю безпекою.

Європа повинна інвестувати у свою оборону вже зараз, тому що присутність США на континенті не триватиме "вічно".

Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, пише Financial Times (FT). Він деталізував, що Вашингтон розуміє важливість американських військ у Європі як стримувального фактору і як частини єдності альянсу, але майбутнє залежить від потреб США і здатності Європи "активізуватися", сказав він.

"Зараз саме час інвестувати, тому що не можна робити припущення, що присутність Америки триватиме вічно", - попередив глава Пентагону.

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Своєю чергою віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Європа "повинна відігравати велику роль у власній безпеці".

Виступаючи на зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі на Мюнхенській конференції, Венс висловив задоволення тим, що і у Великій Британії розуміють цю необхідність.

Леммі сказав: "Ми прагнемо посилити свою оборону і закликаємо всю Європу робити те саме. І, звичайно, у нас є важливі питання для обговорення щодо України і того, як ми підтримуємо її в цей складний період".

Висловлювання Трампа про безпеку Європи

Президент США Дональд Трамп акцентував увагу на тому, що США не повинні нести все фінансове і військове навантаження щодо забезпечення безпеки європейських країн. Він заявляв, що європейські члени НАТО мають збільшити витрати на оборону.

Трамп часто критикує держави, які не виконують зобов'язання щодо витрат на оборону, встановлених НАТО - 2% від ВВП. Він стверджує, що багато європейських країн, включно з Німеччиною, не витрачають достатньо на свою армію і покладаються на США, що робить Америку занадто вразливою для можливих ризиків.

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