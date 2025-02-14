Тепер, як припустило видання, Путін вимагатиме від Трампа жорсткого договору щодо України на власних умовах.

Оголошення президента Дональда Трампа про переговори з РФ дало російському диктатору Володимиру Путіну те, чого він давно вимагав: прямі переговори зі США щодо України.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), Кремль давно намагався виключити Україну та її європейських союзників із таких переговорів. У Москві натякали, що Вашингтон несе відповідальність за затягування війни, тому тільки він може домовлятися з РФ про її припинення.

"Але якщо керуватися заявленими позиціями Путіна щодо України, то обіцяні Трампом переговори будуть довгими і затяжними - РФ погодиться на припинення вогню тільки в тому разі, якщо США припинять підтримку України і будуть накладені обмеження на її здатність захищати свою територію", - написало видання.

Відео дня

Як зазначив WSJ, аналітики кажуть, що Путін готовий вести довгу гру з метою домогтися від США жорсткої угоди на своїх умовах. Військові експерти додали, що РФ може продовжувати воювати проти України принаймні ще рік-півтора з наявними у неї людськими ресурсами і зброєю.

"Це поки що проміжна перемога. Кінцева перемога Путіна - гарантувати, що Україна не потрапить у західний табір і не буде позбавлена можливості робити суверенний вибір щодо своїх заходів безпеки", - сказав Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в Берліні.

"Адміністрація Трампа пішла на публічні поступки Путіну ще до початку переговорів", - констатував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Тим часом учора в Кремлі панувала радість. "Путін здобув перемогу над усіма", - заявила провідна пропагандистка РФ Ольга Скабєєва, а популярний таблоїд "Комсомольская правда" написав, що "Трамп підписав смертний вирок Зеленському".

Видання зазначило, що насправді для Путіна обіцянка Трампа провести переговори - це перший крок до припинення війни на умовах РФ після трьох років жорстоких боїв.

На додачу глава Пентагону Піт Гегетс заявив, що ідея про те, що Україна може повернути більшу частину земель, захоплених Росією, нереалістична, і сенат США затвердив Тулсі Габбард, відому противницю України, на посаду директора нацрозвідки.

Це являє собою сатисфакцію для російського диктатора, який зазнавав принизливих невдач на полі бою в Україні.

Видання нагадало, що Путін неодноразово намагався обійти українців, домагаючись великої угоди щодо України через прямі переговори зі США, чия фінансова і військова допомога була рятівними для українців із перших днів війни.

"Як мінімум, Росія хоче зробити Україну кастрованою державою з дружнім до Москви урядом, постійно вразливою для російської військової агресії", - підкреслило видання.

На думку колишнього співробітника європейської розвідки, Росія наполягатиме на дуже жорсткій угоді з Трампом, саме тому, що в Москви є ресурси, щоб продовжувати боротися за поступки з боку Трампа та України.

Габуєв зазначив, що кінцева мета Путіна в переговорах з американською стороною - не просто закріпити свої здобутки в Україні та не допустити відновлення бойових дій після будь-якої угоди про припинення вогню, а й гарантувати, що Україна не зможе в майбутньому протистояти Росії військовим шляхом. "Метою буде не тільки контроль над територіями, а й надання Києву поверхневих або нульових гарантій безпеки з боку Заходу. Що, на думку Кремля, призведе до поступового краху України", - констатував він.

Крім того, як стверджує WSJ, Путін розглядає прямі переговори зі США як шанс забезпечити більш масштабний геополітичний пакт, подібний до того, що був узгоджений після Другої світової війни і передбачав реорганізацію Східної Європи на радянські та західні сфери впливу.

Переговори США та РФ щодо України

Учора європейські чиновники висловили занепокоєння з приводу ідеї двосторонніх переговорів США і Росії щодо України, які, за словами Трампа, можуть початися найближчим часом. Європейці зажадали, щоб Євросоюз і Київ були залучені в будь-які переговори щодо припинення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: