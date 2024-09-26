Він зауважив, що саме той, хто першим використає ядерну зброю, понесе всю відповідальність.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний у тому, що президент РФ Володимир Путін і його генерали добре усвідомлюють, що той, хто першим застосує ядерну зброю, "буде проклятий".

Президент в ефірі TVN24 прокоментував заяви Путіна про можливість застосування ядерної зброї.

"Якщо ми подивимося на це холоднокровно і без паніки, то повинно бути зрозуміло: він повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років, що Росія залишає за собою право використовувати будь-які засоби, включаючи, звичайно, ядерні засоби, які є в її розпорядженні, в разі загрози для Росії", - сказав Дуда.

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За його словами, в цьому немає нічого нового. Він зауважив, що саме той, хто першим використає ядерну зброю, понесе всю відповідальність.

"З іншого боку, Володимир Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, проклятий... Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть в найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить".

Ядерні погрози Путіна - деталі

Президент РФ запропонував змінити російську доктрину ядерного стримування. Зокрема, "агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави" він пропонує розглядати як "спільний" напад на РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен різко розкритикував нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї.

"Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато хто у світі, включаючи Китай, ясно висловився про це, коли він брязкав ядерною зброєю в минулому", - заявив він.

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