Держсекретар США нагадав, що у світі багато хто "брязкав ядерною шаблею".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що погрози ядерною зброєю зі сторони російського президента Володимира Путіна є "безвідповідальними". На його думку, світу необхідне більше роззброєння.

Блінкен в інтерв'ю MSNBC засудив заяву Путіна на адресу Заходу про ядерну зброю як "безвідповідальну" і "невчасну". Держсекретар нагадав, що у світі багато хто "брязкав ядерною шаблею".

"Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею - в тому числі і Китай в минулому. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", - пояснив він.

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Нові ядерні погрози Путіна

Напередодні Путін запропонував внести зміни до Основ державної політики РФ у галузі ядерного стримування. Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки щодо ядерного стримування. Підставою для ядерної відповіді зможе стати і критична загроза зброєю, сказав Путін.

Крім того, він запропонував розглядати агресію проти Росії з боку неядерної держави, але за підтримки ядерної держави як спільний напад.

Також пропонується розширити список держав та військових союзів, щодо яких потрібно проводити ядерне стримування. Конкретних країн Путін не назвав.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що оголошені зміни щодо ядерної доктрини націлені донести сигнал "недружнім країнам".

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