Зазначається, що Варламови, Верзілов і Боганцев перебували в Африці як туристи.

У місті Капуету в Південному Судані затримали відомого російського блогера Іллю Варламова, його дружину Любов Варламову, учасника Pussy Riot Петра Верзілова, а також директора Європейської гімназії Івана Боганцева.

Про це повідомляє "Медіазона"з посиланням на Верзілова. Їх зняли з рейсу і повезли в поліцію.

Читайте такожПомер відомий російський блогер, один з " батьків Рунета"Причиною затримання нібито став пульт від дрона, знайдений у багажі Варламова. Сам дрон, як уточнив блогер, вилучили в Уганді, де вони були до цього.

Також у затриманих, за їхніми словами, спробували забрати телефони.

"Ми приїхали в аеропорт Капоети, щоб полетіти в Джубу, столицю Південного Судану. Потім приїхали якісь військові або чекісти місцеві, які почали обшукувати наш багаж. І вони побачили пульт від дрона, а дрон у мене забрали в аеропорту міста Ентеббе в Уганді. І вони чомусь вирішили, що ми запускали дрон, хоча ми його не запускали, в результаті вони зняли нас з літака і затримали", - йдеться в записі у блозі Варламова.

Трохи пізніше він повідомив:"Нам оголосили, що ми заарештовані".

Хто такий Ілля Варламов

Варламов-відомий російський журналіст і відеоблогер. Він відомий своїми фоторепортажами з акцій політичної опозиції в Росії і в світі.

З 2017 року-активно веде канал на YouTube під назвою varlamov.

Як блогер-фотограф Ілля Варламов веде популярний блог varlamov.ru, а також Твіттер varlamov.

Варламов і Україна

За порушення держкордону України під час візиту в анексований Крим Варламову в 2017 році був заборонений в'їзд в нашу країну терміном на 5 років.

Як писали ЗМІ, Ілля Варламов регулярно відвідував анексований Крим після його окупації Росією в 2014-му, 15-му і 16-му роках.

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Автор: Ольга Робейко