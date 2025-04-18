Про інцидент уже повідомили Конгрес, можливо, до справи підключать ФБР.

Створений під Ілона Маска Департамент ефективності уряду США (DOGE) міг злити росіянам конфіденційну інформацію з баз даних урядових структур Америки. Про це повідомляє видання NPR.

Зокрема такими підозрами з журналістами поділилися співробітники Національної ради США з трудових відносин. Це невелике урядове агентство опікується фактами зловживань на ринку праці і за родом своєї діяльності має у своєму розпорядженні великий масив конфіденційної інформації, потенційно цікавої ворогам США.

У березні департамент DOGE перевірив агентство на предмет того, чи можна на ньому заощадити державні витрати. Водночас співробітники департаменту Маска вимагали дати їм найвищий рівень доступу до бази даних агентства. Коли ж підлеглим Маска дали доступ, співробітники агентства помітили вихідний трафік з їхньої бази даних.

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Чиновники побоюються, що DOGE міг скопіювати таку чутливу інформацію, як відомості про діяльність профспілок, дані про судові справи і відомості про корпоративні таємниці безлічі американських компаній.

При цьому члени команди DOGE попросили не реєструвати їхню діяльність у системі, а потім, схоже, намагалися замести сліди своєї активності, вимкнувши інструменти моніторингу і вручну видаливши записи про свій доступ.

А далі ситуація стала ще більш підозрілою, тому що співробітники агентства зафіксували спроби підключення до їхньої бази даних з IP-адреси в Росії. Причому той, хто намагався увійти в систему, використовував для цього один із нещодавно створених акаунтів DOGE - з правильним логіном і паролем.

За цими фактами розпочалася внутрішня перевірка, проте співрозмовники журналістів кажуть, що насправді вже час підключати до цього ФБР та інші компетентні органи. Також представники Нацради з трудових відносин США вже повідомили про інцидент у Конгрес.

Ілон Маск симпатизує Путіну

Як писав УНІАН, нещодавно батько Маска в інтерв'ю журналістам зізнався, що вся їхня сім'я захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом "сильного лідера". За його словами, Ілон у цьому плані не є винятком.

Також ми розповідали, що українське МЗС розкритикувало соціальну мережу X, яка належить Ілону Маску, за приховування інформації про військові злочини Росії.

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