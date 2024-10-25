Зростання збільшило загальний капітал підприємця до більш ніж 270 мільярдів доларів.

У четвер мільярдер Ілон Маск збільшив свій капітал на 33,5 мільярда доларів, оскільки акції Tesla показали найбільший приріст за понад десять років, закріпивши лідерство підприємця серед мільярдерів. Про це повідомляє Bloomberg.

За підсумками дня акції зросли на 22% після того, як автовиробник повідомив про найбільший квартальний прибуток з літа минулого року. Зростання збільшило загальний капітал Маска до понад 270 млрд доларів – це приблизно на 61 млрд більше, ніж у підприємця Джеффа Безоса, який займає друге місце у списку найбагатших людей.

Маск спрогнозував 30% зростання продажів авто у 2025-му під час веб-трансляції після звіту. Окрім цього, за його словами, виконаний в оригінальному стилі електричний пікап Cybertruck вперше приніс квартальний прибуток.

Відео дня

Зазначимо, що "стрибок" стався після чотирьох кварталів поспіль доволі невтішних результатів найбільшого у світі виробника електричних авто, які пов’язували з уповільненням споживчого попиту. Окрім того, експерти казали про посилення конкуренції на ринку електричних автомобілів.

Ілон Маск – останні новини

Нещодавно стало відомо, що Маск витратив 75 млн доларів на підтримку кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

А раніше підприємець заявив, що якщо Трамп програє президентські вибори, то сам Маск може опинитися у в'язниці.

Також за його словами в разі поразки Трампа на виборах, це можуть бути останні вибори з реальною конкуренцією між Республіканською та Демократичною партією, оскільки потім з’явиться однопартійна система.

Вас також можуть зацікавити новини: