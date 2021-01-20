56-річна Гарріс стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на посаді віце-президента США.

Камала Гарріс скалала присягу віце-президента Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, Гарріс склала присягу на сходах Капітолію у центрі Вашингтона під час офіційної церемонії його інавгурації.

Присягу у Гарріс прийняла член Верховного суду США Соня Сотомайор.

56-річна Гарріс стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на посаді віце-президента США.

Читайте такожThe Guardian: Байден почне боротьбу з Росією, і лінія фронту буде в Україні

Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні принесе присягу і почне виконувати обов'язки президента.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершує виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон.

Таким чином, він не буде зустрічати Джо Байдена у Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко