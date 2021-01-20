Камала Гарріс скалала присягу віце-президента Сполучених Штатів Америки.
Як передає кореспондент УНІАН, Гарріс склала присягу на сходах Капітолію у центрі Вашингтона під час офіційної церемонії його інавгурації.
Присягу у Гарріс прийняла член Верховного суду США Соня Сотомайор.
56-річна Гарріс стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на посаді віце-президента США.
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Інавгурація президента США: що відомо
- Сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні принесе присягу і почне виконувати обов'язки президента.
- Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершує виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон.
- Таким чином, він не буде зустрічати Джо Байдена у Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.
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