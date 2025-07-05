Експерти припускають, що він просто сховався в бункері, як і його російський друг.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не з'являвся на публіці вже цілих 25 днів. За всі ці дні він лише двічі звернувся до народу і то по відео. Це дуже насторожило, оскільки зазвичай Хаменеї не пропускає важливі релігійні церемонії.

На цьому тлі, як зазначило видання Bild, в Ірані поширюються різні чутки, наприклад, про те, що він серйозно хворий або взагалі помер уже.

Але експерти більш стримані у своїх оцінках і вважають, що аятола просто боїться і безвилазно сидить у бункері.

Відео дня

За інформацією видання, Хаменеї сховався в підземному сховищі незабаром після початку ударів Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах 13 червня.

Нагадаємо, під удар потрапили об'єкти у Фордо, Ісфахані та Натанзі, загалом війна тривала 12 днів. Зараз діє тимчасове перемир'я.

"12-денна війна стала початком постхаменейської епохи. В Ірані вже шукають наступника, оскільки у Хаменеї з початку війни вже немає фізичних і психологічних можливостей виконувати свою роль", - прокоментував виданню іранський політолог Алі Фатхолла-Неджад.

Ситуація на Близькому Сході

22 червня США вдарили по ядерних об'єктах Ірану. Білий дім заявив про знищення ядерної програми країни.

А 27 червня Іран визнав, що США "серйозно" пошкодили його ядерні об'єкти. Головний дипломат країни зазначив, що ці удари завдали значної шкоди.

Вас також можуть зацікавити новини: