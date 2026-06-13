Іран міг отримати російські ракети під час відновлення свого арсеналу, - Bloomberg

Західні розвідслужби вважають, що за вісім тижнів перемир'я зі США Іран відновив значну частину ракетного арсеналу і, ймовірно, отримав нові російські вироби. Про це пише Bloomberg.
За оцінками розвідки, у Тегерана залишилося близько 75% довоєнних боєприпасів, і запаси можна швидко наростити; серед них - російські ракети недавнього випуску.
Зазначається, що це суперечить заяві президента США Дональда Трампа про 21-22% ракет, що залишилися в Ірану. У березні оцінки говорили приблизно про 60%, незважаючи на удари США та Ізраїлю. До перемир'я Іран випустив понад 1 850 ракет і тисячі "Шахедів"; частина пускових установок була знищена, але "захоронені" в завалах комплекси та сховища, ймовірно, встигли розчистити.
Експерти відзначають, що розподілене виробництво "Шахедів" на базі масових комплектуючих складно придушити, навіть у війні, хоча з вибухівкою можуть бути перебої.
Стійкість Ірану ускладнює для США рішення про відновлення масштабних ударів: заявлені тактичні успіхи не призвели до паралічу оборонної промисловості та істотного ослаблення ракетної програми.
Війна в Ірані
Раніше повідомлялося, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами Трампа, скоро буде підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення мит і скасування санкцій проти Ірану за умови дотримання домовленостей.