Іран міг отримати російські ракети під час відновлення свого арсеналу, - Bloomberg

Експерти зазначають, що розподілене виробництво "Шахедів" на основі масових комплектуючих важко придушити, навіть під час війни, хоча з вибухівкою можуть бути перебої.

Західні розвідслужби вважають, що за вісім тижнів перемир'я зі США Іран відновив значну частину ракетного арсеналу і, ймовірно, отримав нові російські вироби. Про це пише Bloomberg.

За оцінками розвідки, у Тегерана залишилося близько 75% довоєнних боєприпасів, і запаси можна швидко наростити; серед них - російські ракети недавнього випуску.

Зазначається, що це суперечить заяві президента США Дональда Трампа про 21-22% ракет, що залишилися в Ірану. У березні оцінки говорили приблизно про 60%, незважаючи на удари США та Ізраїлю. До перемир'я Іран випустив понад 1 850 ракет і тисячі "Шахедів"; частина пускових установок була знищена, але "захоронені" в завалах комплекси та сховища, ймовірно, встигли розчистити.

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Експерти відзначають, що розподілене виробництво "Шахедів" на базі масових комплектуючих складно придушити, навіть у війні, хоча з вибухівкою можуть бути перебої.

Стійкість Ірану ускладнює для США рішення про відновлення масштабних ударів: заявлені тактичні успіхи не призвели до паралічу оборонної промисловості та істотного ослаблення ракетної програми.

Війна в Ірані

Раніше повідомлялося, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами Трампа, скоро буде підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення мит і скасування санкцій проти Ірану за умови дотримання домовленостей.

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