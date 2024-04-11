За їхніми словами, вплинути на це може Радбез ООН.

Іран заявив, що може не атакувати Ізраїль, якщо Рада безпеки ООН засудить удар по їхньому консульству в Сирії.

Відповідна заява сьогодні з'явилася на сторінці Постійного представництва Іранської Народної Республіки при Організації Об'єднаних Націй в X (раніше Twitter).

"Якби Рада Безпеки ООН засудила ганебний акт агресії сіоністського режиму на наші дипломатичні об'єкти в Дамаску і згодом притягнула до відповідальності його виконавців, необхідність для Ірану покарати цей режим-ізгой, можливо, відпала б", - написали вони.

Іран може вдарити по Ізраїлю: що відомо

Нагадаємо, на початку квітня Тегеран звинуватив Ізраїль в ударі по його консульству в Дамаску. Вони заявляли, що внаслідок атаки загинув командир підрозділу "Аль-Кудс" КВІР.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран готує військову відповідь. Армія оборони Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони.

Президент США Джо Байден також заявив, що Іран погрожує серйозним нападом на Ізраїль. За його словами, Сполучені Штати Америки мають намір зробити все можливе, щоб захистити безпеку Ізраїлю.

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