Несправедлива війна не може закінчитися несправедливим миром, каже він.

Наразі про завершення війни в Україні говорить лише Київ, керівництво Російської Федерації миру не хоче.

Про це в інтерв'ю el Diario заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. За його словами, європейці підтримують будь-який справедливий мирний план, однак щодо України нічого не може вирішуватися без самої України:

"Хто говорить про мир? Хто представив мирні плани? Це завжди була українська сторона, президент Зеленський. Російський президент завжди говорить про війну, про те, щоб не відмовлятися від війни, про те, щоб перемогти у війні".

Водночас Альбарес зазначив, що Європа повинна мати право голосу у всьому, що стосується європейської безпеки, в тому числі і війни в Україні. Він підкреслив, що несправедлива і агресивна війна, яка суперечить принципам Статуту ООН, не може закінчитися несправедливим миром.

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"На кону зараз, і вже протягом трьох років в Україні, стоїть гарантування таких принципів, як територіальна цілісність і суверенітет, а також ключових принципів європейського будівництва, таких як те, що війна не може бути способом вирішення конфліктів між державами, а також принципів толерантності, плюралізму і демократії", - додав іспанський міністр.

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