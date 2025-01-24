Президент України висловив упевненість, що жодні російські маніпуляції Путіна "більше не вдадуться".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа досягти миру.

Про це український лідер сказав у своєму вечірньому відеозверненні у п’ятницю, 24 січня.

"Провів сьогодні ставку... Доповідь якраз Служби зовнішньої розвідки щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. Зокрема він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру", - зазначив Зеленський.

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Президент України висловив упевненість, що жодні російські маніпуляції Путіна "більше не вдадуться".

Останні заяви Путіна і Трампа щодо війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, 22 січня Трамп пригрозив Росії серйозними санкціями, якщо Путін не погодиться швидко закінчити війну. Зокрема, він заявив, що якщо угоду не буде укладено найближчим часом, "у нього не залишиться вибору", окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам.

24 січня Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але без участі Києва. Він сказав, що Кремль ніколи не відмовлявся від контактів із Вашингтоном, їх перервали США, і що рішення президента Зеленського про заборону діалогу з Росією робить можливі переговори "нелегітимними". Водночас свої відносини із Трампом Путін назвав "довірчими та прагматичними".

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