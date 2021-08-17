Ізраїльські військовослужбовці вилучили 23 тонни шоколадних батончиків, які належать угрупованню ХАМАС.
Про це пише newsru.co.il
Партію солодощів виявили в ході спільної роботи управління військової розвідки, нацштабу по боротьбі з фінансуванням терору при Міністерстві оборони і Національного центру аналізу вантажів в податковому управлінні.
За даними військової розвідки, ХАМАС використовує велику мережу імпорту продуктів харчування в сектор Гази для фінансування терористичної діяльності.
Читайте такожБайден виступив із заявою щодо ситуації в Афганістані (відео)Гроші від продажу цих продуктів направляють на підтримку бойовиків.
У Міністерстві оборони доручили конфіскувати цей вантаж.