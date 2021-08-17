Гроші від їх продажу йдуть на фінансування терористичної діяльності.

Ізраїльські військовослужбовці вилучили 23 тонни шоколадних батончиків, які належать угрупованню ХАМАС.

Про це пише newsru.co.il

Партію солодощів виявили в ході спільної роботи управління військової розвідки, нацштабу по боротьбі з фінансуванням терору при Міністерстві оборони і Національного центру аналізу вантажів в податковому управлінні.

За даними військової розвідки, ХАМАС використовує велику мережу імпорту продуктів харчування в сектор Гази для фінансування терористичної діяльності.

Читайте такожБайден виступив із заявою щодо ситуації в Афганістані (відео)Гроші від продажу цих продуктів направляють на підтримку бойовиків.

У Міністерстві оборони доручили конфіскувати цей вантаж.

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Автор: Людмила Жерновська