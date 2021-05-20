Ізраїль та ХАМАС домовилися про зупинку бойових дій у Секторі Гази. / фото REUTERS

Ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за припинення вогню по Сектору Газа, пише The Jerusalem Post

Сторони погодились на взаємне припинення бойових дій, але потрібно ще опрацювати деталі.

За даними ізраїльського 12-го каналу, перемир’я почне діяти з 2 ночі п’ятниці, 21 травня.

Представник ХАМАС Усама Хамдан заявив , що очікує на припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази протягом дня, але попередив, що руху "не бракує ракет", пише Associated Press.

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Автор: Олег Давигора