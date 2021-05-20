Сторони погодились на взаємне припинення бойових дій.

Ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із завтрашнього дня.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за припинення вогню по Сектору Газа, пише The Jerusalem Post.

Сторони погодились на взаємне припинення бойових дій, але потрібно ще опрацювати деталі.

За даними ізраїльського 12-го каналу, перемир’я почне діяти з 2 ночі п’ятниці, 21 травня.

Представник ХАМАС Усама Хамдан заявив , що очікує на припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази протягом дня, але попередив, що руху "не бракує ракет", пише Associated Press.

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучила умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

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Автор: Олег Давигора