Сили оборони Ізраїлю готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни.

У зв'язку з ситуацією, що загострилася в секторі Газа міністр оборони Ізраїль Бенні Ганц схвалив проект наказу про мобілізацію 25 000 резервістів.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ганц, зазначив, що сили оборони Ізраїлю готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни.

"Ми не дозволимо нікому загрожувати або завдавати шкоди громадянам Ізраїлю. Хто спробує - постраждає. Ми не прагнемо до конфлікту, але ми без коливань будемо захищати наших громадян, якщо буде потрібно", - заявив міністр.

Резервістів мобілізують в Південне командування, підрозділи протиповітряної оборони, командування тилу і бойові частини, також мобілізують офіцерів.

Загострення в секторі Газа:

5 серпня 2022 року армія Ізраїлю розпочала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Гази. Завдано кілька ударів.

Того ж дня, 5 серпня, "Ісламський джихад" вдарив по Ізраїлю у відповідь на удари по сектору Газа. Було випущено близько 50 ракет.

Конфлікту передував арешт лідера "Ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді.

Палестинці погрожували Ізраїлю відповідними атаками за цей арешт. За кілька годин до початку операції міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що армія вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Під час ударів по Газі був ліквідований високопоставлений командир палестинського угруповання "Ісламський джихад". Це підтвердив офіційний представник угруповання бойовиків.

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