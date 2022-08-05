В ізраїльському тилу в радіусі 80 км від сектора оголошено "особливу ситуацію".

У п'ятницю, 5 серня, армія Ізраїлю почала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Газа. Завдано кілька ударів.

Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю.

Наразі ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах в секторі Гази. В радіусі 80 км в ізраїльському тилу оголошено "особливу ситуацію" для надання владі більших повноважень щодо цивільного населення з метою його захисту.

Конфлікту передував арешт лідера "Ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді. Це сталося під час рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі річки Йордан на початку цього тижня.

Палестинці погрожували Ізраїлю атаками у відповідь за цей арешт. За кілька годин до початку операці міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що армія вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

"Нашим ворогам загалом і лідерам ХАМАСу та "Ісламського джихаду" я прямо кажу: "Ваш час обмежений". Загроза буде усунена так чи інакше", - заявив сьогодні Ганц.

Як повідомляє Reuters, під час ударів по Газі було ліквідовано високопоставленого командира палестинського угруповання "Ісламський джихад". Це підтвердив офіційний представник угруповання бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Військово-повітряні сили Ізраїля атакували військові позиції в околицях столиці Сирії Дамаска.

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