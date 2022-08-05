Ізраїльці розгорнули систему "Залізний купол".

Палестинська терористична організація "Ісламський джихад" завдає масованого ракетного обстрілу по південому Ізраїлю. Працює ППО.

У мережі з'явилися відео атак.

За даними ізраїльських ЗМІ, бойовики відповіли Ізраїлю на сьогоднішні удари по Сектори Гази та ліквідацію свого ватажка ближче до вечора. За приблизно 20 хвилин "Ісламський джихад" випустив по території Ізраїлю щонайменше 50 ракет.

Тим часом ізраїльська армія розгорнула протиракетну систему "Залізний купол". Наразі системі вдається збивати ракети в повітрі. Про "прильоти" даних немає.

Загострення в Секторі Гази

У п'ятницю, 5 серня, армія Ізраїлю почала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" в секторі Газа. Завдано кілька ударів.

Конфлікту передував арешт лідера "Ісламського джихаду" Бассама ас-Сааді. Це сталося під час рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі річки Йордан на початку цього тижня.

Палестинці погрожували Ізраїлю атаками у відповідь за цей арешт. За кілька годин до початку операці міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що армія вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Як повідомляє Reuters, під час ударів по Газі було ліквідовано високопоставленого командира палестинського угруповання "Ісламський джихад". Це підтвердив офіційний представник угруповання бойовиків.

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