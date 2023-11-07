За його словами, уряд евакуював понад 100 000 людей в Ізраїлі зі своїх будинків.

Місто газу зараз оточене, і ЦАХАЛ діє в місті, заявив Біньямін Нетаньяху. За його словами, ЦАХАЛ посилює тиск на ХАМАС і вбив "багатьох терористів", в тому числі підпільних.

"ХАМАС тепер виявляє, що ми приходимо в такі місця, про які вони ніколи не думали", - сказав він, пише Sky News.

Прем'єр-міністр заявив, що ізраїльські сили "знищили штаб-квартиру, тунелі і бази ХАМАС".

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Звертаючись до північного кордону, він заявив: "Якщо "Хезболла" почне брати участь у цій війні, вона зробить помилку всього життя".

Про можливість припинення бойових дій він сказав: "У нас не буде припинення вогню, якщо заручники не повернуться додому".

За його словами, уряд евакуював понад 100 000 людей в Ізраїлі зі своїх будинків.

"Ми повністю знищимо здатність ХАМАСу керувати сектором газу. Ізраїль не зупиниться", - додав він.

Війна Ізраїлю і ХАМАС - останні новини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розгляне можливість "невеликих тактичних пауз" в бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Газа. При цьому він знову відхилив заклики до повного припинення вогню.

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