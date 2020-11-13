Водночас, судові слухання стосовно інших трьох підозрюваних - Ігора Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і Леоніда Харченка призначені на лютий 2021 року.

Судові слухання стосовно підозрюваного у справі про збиття малайзійського літака рейсу MH17 Олега Пулатова продовжаться 25 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання Окружного суду Гааги, яке відбувається в судовому комплексі “Схіпхол” (передмістя Амстердама), транслювалося на офіційному сайті, присвяченому судовому процесу у справі MH17.

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Сьогодні під час судового засідання сторона обвинувачення (державна прокуратура Нідерландів) розглядала запити сторони захисту підозрюваного Пулатова (позивний "Гюрза"), який вважає, що треба провести більше слідчих дій. Пулатова на засіданні представляли адвокати нідерландської юридичної компанії Sjöcrona Van Stigt - Сабіна тен Дуссхате і Баудевейн ван Ейк.

Прокурори наголосили, що "Пулатов виправдовує свої запити стосовно розслідування низкою тверджень, які ми вважаємо невірними".

Сторона обвинувачення зазначила, що ці твердження стосуються того, що саме має бути розслідувано і доведено у справі MH17. Прокурори вважають, що суд повинен відхилити запити сторони захисту.

Суддя Гендрік Стейнгаюс повідомив, що наступне засідання має відбутися у середу, 25 листопада, на якому суд винесе рішення щодо низки клопотань, представлених як стороною захисту Пулатова, так і стороною захисту родичів загиблих. Зокрема, рішення стосуватиметься безпосередньо підозрюваного Пулатова.

Водночас суд вирішив долучити до матеріалів справи відеоінтерв'ю Пулатова, яке демонструвалось на одному з нещодавніх слухань.

Суддя сказав, що Пулатов був поінформований щодо судових слухань.

Справи щодо інших підозрюваних

Стейнгаюс заявив, що судові слухання щодо трьох інших підозрюваних - російського терориста Ігора Гіркіна (Стрєлкова), російського генерала Сергія Дубинського і українського терориста Леоніда Харченка призупинені до 1 лютого 2021 року.

Збиття MH17 на Донбасі: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17.

15 жовтня у МЗС РФ заявили, що подальші консультації з Австралією і Нідерландами з питання катастрофи МН17 "позбавлені сенсу", оскільки від Росії домагаються "визнання провини та отримання компенсацій для родичів загиблих".

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Автор: Віталій Саєнко