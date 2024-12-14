Кавелашвілі був єдиним кандидатом на виборах.

У Грузії відбулися президентські вибори, на яких перемогу здобув кандидат від провладної партії "Грузинська мрія" Михаїл Кавелашвілі, він був єдиним кандидатом на виборах.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", вперше на виборах у Грузії президента обирали не громадяни, а спеціальна колегія, в якій абсолютна більшість була у "Грузинської мрії".

Таким чином, не дивно, що Кавелашвілі отримав 224 голоси з 225 присутніх членів колегії вибірників. Опозиція в процесі участі не брала. Один бюлетень був зіпсований (не проголосувала за Кавелашвілі депутат Верховної ради Абхазької автономної республіки Ада Маршанія).

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Михаїл Кавелашвілі - що про нього відомо

Кавелашвілі 53 роки, у нього немає вищої освіти. Він ветеран футболу, починав спортивну кар'єру в тбіліському "Локомотиві", потім перейшов у "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу "Спартак-Аланія", а 1996 - до "Манчестер Сіті".

Кавелашвілі був членом парламенту IX і X скликань, одним із лідерів "Сили народу", що формально відкололася від правлячої партії. Став депутатом і за підсумками парламентських виборів 26 жовтня, потім відмовився від мандата.

Він також звинувачував опозицію в тому, що вона діє під контролем США, які бажають спровокувати "революцію та українізацію" Грузії.

"Грузинська мрія" оголосила, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня поточного року. Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури.

Також із ранку 14 грудня під парламентом триває акція протесту.

Як повідомляв УНІАН, раніше парламент Грузії в прискореному порядку ухвалив поправки до законодавства, що обмежують участь у протестах. Крім того, парламент позбавив президента Саломе Зурабішвілі права на державну охорону після закінчення її повноважень 16 грудня.

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