Парламент також позбавив президента Саломе Зурабішвілі права на державну охорону після закінчення її повноважень 16 грудня.

Парламент Грузії, контрольований проросійською партією "Грузинська мрія", у прискореному порядку ухвалив поправки до законодавства, що обмежують участь у протестах.

Як пише Jam News, зокрема тепер заборонено приховувати обличчя, використовувати піротехніку, лазери та ліхтарі на мітингах. За порушення передбачено штраф 2000 ларі (майже 30 тис. грн). Перекриття доріг каратиметься штрафом у 2000 ларі та позбавленням водійських прав на рік.

Також значно збільшено штраф за "псування зовнішнього вигляду міста" - графіті та протестні написи - до 1000 ларі (14 тис. грн), а за повторне порушення - до 2000 ларі. За демонстрації з порушеннями правил штраф зріс у 10 разів - до 5000 ларі, для організаторів акцій - до 15 000 ларі (210 тис. грн) або адміністративний арешт.

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Крім того, парламент позбавив президента Саломе Зурабішвілі права на державну охорону після закінчення її повноважень 16 грудня. Було ухвалено поправку до законодавства, за якою ексчиновник не матиме персональної охорони, якщо Конституційний суд підтвердив порушення ним Конституції або констатував у його діях ознаки злочину.

Зурабішвілі якраз підпадає під ці критерії, оскільки навесні 2024 року Конституційний суд визнав, що президентка порушила Конституцію, коли поїхала на зарубіжні зустрічі з лідерами інших держав, незважаючи на заборону уряду.

Ситуація в Грузії

Вибори нового президента відбудуться вже завтра, 14 грудня. Водночас за новими правилами його обиратиме колегія, до якої увійдуть 150 депутатів парламенту нового скликання і 150 делегатів від регіонів країни. Водночас у правлячої партії "Грузинська мрія" більшість у парламенті та великий вплив у регіонах, тож нова процедура не залишає шансів на перемогу для опозиційних кандидатів.

"Мрія" висунула в президенти колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі. Він звинувачував опозицію в тому, що вона діє під контролем США, які бажають спровокувати "революцію та українізацію" Грузії.

Водночас Саломе Зурабішвілі вже заявила, що не визнаватиме результатів президентських виборів і відмовилася скласти повноваження. Спостерігачі не виключають нової активізації акцій протесту опозиції після виборів президента.

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