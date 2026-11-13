Кім Чен Ин змінив державний прапор Північної Кореї

Прапор був змінений вперше з часу заснування держави у 1948 році.

Північна Корея внесла поправки до своєї конституції, змінивши співвідношення сторін державного прапора – вперше з моменту заснування держави у 1948 році. Як пише Yonhap, про це свідчить текст оновленого основного закону, опублікований на сайті північнокорейського пропагандистського ресурсу.

Так, у статті 166 нової редакції конституції зазначено, що співвідношення висоти прапора до його ширини тепер становить 1 до 1,65 (раніше воно дорівнювало 1 до 2).

Незважаючи на зміну пропорцій, загальний дизайн прапора залишився незмінним: у центрі розташована широка червона смуга, вище та нижче неї – вузькі білі смуги, за якими йдуть сині смуги; у центрі, всередині білого кола, розміщена червона п’ятикутна зірка.

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Згідно з конституцією, червона смуга символізує кров, пролиту антияпонськими борцями, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність країни в період японського колоніального панування (1910–1945 рр.). Біле коло та дві білі смуги уособлюють відданість народу лідеру країни та правлячій Трудовій партії Кореї.

Дві сині смуги, як зазначається в документі, символізують революційний дух народу, що бореться за мир, дружбу та єдність у всьому світі, а також суверенітет держави.

Кім Чен Ин відмовляється від спадщини СРСР

Як пише The Wall Street Journal, прапор КНДР був розроблений у Москві, а після Другої світової війни радянські партнери нав’язали його засновнику КНДР Кім Ір Сену. Згідно з історичними документами, на засіданні парламенту в 1948 році один із північнокорейських чиновників пропонував зробити полотнище коротшим, але його пропозицію було відхилено. У підсумку прапор вийшов настільки довгим і важким, що інколи він зминався, через що його головний елемент – червона зірка – ставав невидимим.

Проте цей прапор став потужним символом режиму, і північнокорейська державна пропаганда почала приписувати його створення не радянській стороні, а самому Кім Ір Сену.

Тепер новий прапор став коротшим, а червона зірка на ньому розташована ближче до центру.

На думку спостерігачів, зміна співвідношення сторін прапора може відображати прагнення Пхеньяна сформувати новий національний імідж Кім Чен Ина.

У перші роки свого правління Кім активно спирався на легітимність свого діда: він прагнув бути схожим на засновника держави – робив таку саму зачіску, значно набрав ваги та почав носити френчі в стилі Мао. Зовнішня схожість зберігається, проте в останні роки Кім почав формувати власний образ, зокрема за допомогою символічних змін.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин закликав командирів армійських рот посилити підготовку особового складу та підвищити боєготовність підрозділів, назвавши це їхнім "головним революційним завданням".

Також нещодавно в мережі з’явилися чутки про смерть лідера КНДР, однак розвідка Південної Кореї їх спростувала.

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