КНДР готує армію до війни: Кім Чен Ин звернувся до командирів підрозділів

Він поставив завдання армійським командирам щодо підвищення бойової підготовки.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав командирів армійських рот посилити підготовку особового складу та підвищити бойову готовність підрозділів, назвавши це їхнім "головним революційним завданням", пише The Korea Times з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Таку заяву він зробив у вівторок під час фотосесії з учасниками третьої наради командирів рот Корейської народної армії (КНА), повідомило, зокрема, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Разом із лідером КНДР були заступник голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї Пак Чон Чон, міністр оборони Кім Сон Гі та начальник Генерального штабу КНА Рі Йон Гіль.

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"Головне революційне завдання командирів рот – довести бойову підготовку своїх підрозділів до такого рівня, щоб вони були повністю готові до війни. Шлях до цього – докорінне поліпшення напруженої та інтенсивної бойової підготовки", – цитує Кім Чен Ина ЦТАК.

За його словами, відданість і лідерські якості командирів мають підтверджуватися успіхами в перетворенні їхніх підрозділів на "з’єднання, здатні протистояти сотням супротивників", які вирізняються непохитною революційною вірою, патріотизмом, винятковою мужністю та бойовою ефективністю.

Майбутнє розбудови сильної армії, додав Кім Чен Ин, виглядає "надзвичайно перспективним" завдяки командирам рот.

За даними ЗМІ, 22 і 23 жовтня він головував на нараді в Пхеньяні, під час якої закликав командирів "побудувати найсильнішу армію та прискорити військову революцію корейського зразка шляхом підготовки найсильніших рот".

Кім Чен Ин також доручив їм "неухильно зберігати справжню сутність нашої армії як армії партії та армії ідеології й ключових кадрів".

Як повідомило ЦТАК, ця нарада стала першим зібранням представників усієї армії КНДР після дев’ятого з’їзду Трудової партії Кореї, який відбувся у лютому.

Політика Кім Чен Ина

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин приїхав у Китай, але особисто з главою Китаю Сі Цзіньпіном не зустрівся. За даними Reuters, Кім прибув до китайського прикордонного міста Дандун.

Під час візиту його супроводжував четвертий за значимістю чиновник у керівництві КНР - Ван Хунін, який передав лідеру країни "привітання" від Сі Цзіньпіна. Йшлося, що Китай залишається головним економічним і дипломатичним партнером для Пхеньяна.

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