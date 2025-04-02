Також прессекретар Путіна звинуватив Україну у недотриманні мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що найближчим часом глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв може здійснити візит до США, передають росЗМІ.

"Так, я підтверджую, такий візит можливий. Ми продовжуємо наше спілкування з американцями різними каналами. Нічого більш конкретного сказати не можу", - сказав Пєсков.

Також прессекретар Путіна заявив, що Київ не дотримується заборони та "продовжує щодня завдавати ударів по російській енергоінфраструктурі". За його словами, Україна фактично не приєдналася до мораторію щодо завдання ударів по енергооб'єктах.

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Візит спецпредставника Путіна до США - що відомо

Раніше CNN повідомляв, що ключовий перемовник Путіна натякнув на візит у США. За інформацією ЗМІ, такі перемовини відбудуться цього тижня. Сам Дмитрієв ухилився від відповіді щодо можливого візиту до США, проте наголосив:

"Можливо. Опір американсько-російському діалогу є реальним і зумовлений усталеними інтересами та старими наративами. Але що, якщо покращення відносин - це саме те, що потрібно світові для тривалої глобальної безпеки та миру?".

Водночас деякі ЗМІ пишуть, що Кирило Дмитрієв і спецпредставник президента США Стів Віткофф проведуть переговори щодо зміцнення відносин між двома країнами, а також щодо закінчення війни проти України.

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