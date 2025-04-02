Вперше за три роки війни: ключовий переговорник Путіна натякнув на візит у США

Кремлівський чиновник ухилився від прямої відповіді, але натякнув, що цей візит відбудеться.

Ключовий переговорник Кремля, глава суверенного фонду добробуту РФ, спеціальний інвестиційний і економічний посланник Путіна Кирило Дмитрієв заінтригував реакцією на повідомлення ЗМІ про те, що він збирається з візитом у США.

Раніше про заплановану, але ще не анонсовану поїздку Дмитрієва на переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом повідомив CNN. За даними ЗМІ, ці перемовини відбудуться цього тижня.

Дмитрієв відреагував на цю інформацію у соціальній мережі X. Він ухилився від прямої відповіді, але натякнув, що цей візит відбудеться.

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"Можливо. Опір американсько-російському діалогу є реальним і зумовлений усталеними інтересами та старими наративами. Але що, якщо покращення відносин - це саме те, що потрібно світові для тривалої глобальної безпеки та миру?" - зазначив Дмитрієв.

Візит Дмитрієва у США - що повідомлялось

За даними західних ЗМІ, Дмитрієв і Віткофф проведуть переговори щодо зміцнення відносин між двома країнами, а також щодо закінчення війни проти України.

Оскільки Дмитрієв перебуває під санкціями США, CNN повідомив, що адміністрація Трампа зняла санкції з цього російського чиновника на час його візиту. Його візит стане першим візитом до США високопоставленого російського чиновника з моменту вторгнення РФ в Україну та ознаменує подальші кроки в потеплішанні відносин між країнами після повернення Трампа до влади.

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