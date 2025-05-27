За словами речниці китайського МЗС, країна рішуче виступає проти безпідставних звинувачень.

У Китаї заперечили заяву України про те, що країна постачає зброю РФ для ведення війни. Про це пише Newsweek.

"Китай ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення. Українська сторона добре знає про це. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - наголосила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Що цьому передувало

У Newsweek нагадали, що Україна та її союзники звинуватили Китай у тому, що країна допомагає воювати Росії. Зокрема очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розкрив деталі та наголосив, що є дані, які свідчать про те, що "Китай постачає техніку, спеціальні хімікати, порох і комплектуючі саме для підприємств військового призначення".

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"Ми маємо підтверджені дані про 20 російських заводів", - підкреслив він.

За його словами, на початок 2025 року 80% від усієї критичної електроніки для російських дронів мала китайське походження.

Також у квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у постачанні зброї для РФ. Крім того, він заявив, що понад 150 китайців воюють на боці Росії проти України.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Китай може покласти край війні в Україні та поставити Путіна на місце. За його словами, якби Китай пригрозив торговим ембарго, Росія була б змушена підкоритися.

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