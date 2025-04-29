Ван Ї заявив, що сторони мають "усунути корінні причини кризи".

Китай підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, і планує виступати посередником і сприяти переговорам. Про це заявив глава МЗС Китаю Ван Ї під час зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро, повідомляється на сайті китайського МЗС.

Він заявив, що в нинішніх умовах глобальної нестабільності країни БРІКС мають відігравати активну роль у підтримці миру, розвитку і справедливості у світі.

Ван Ї наголосив, що необхідно зберігати об'єктивну і неупереджену позицію, наполягати на вирішенні розбіжностей шляхом діалогу і переговорів, надавати підтримку ООН і сприяти політичному врегулюванню конфліктів - зокрема в Україні та на Близькому Сході.

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"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, і сподівається, що зацікавлені сторони усунуть корінні причини кризи і якнайшвидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", - заявив Ван Ї.

Китай і війна в Україні

Як писав УНІАН, у МЗС України викликали посла Китаю через участь його громадян у війні на боці РФ. Зокрема українські спецслужби передали китайській стороні докази участі китайців у війні, а дипломати закликали Пекін припинити підтримку Росії в її агресії.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Китаю є кошти, щоб допомогти Україні закінчити війну з РФ.

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