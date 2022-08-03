У разі нападу на Тайвань на його боці можуть опинитися Японія, Південня Корея та США.

Якщо почнеться конфлікт Китайської Народної Республіки (КНР) з Тайванем, то це може привести до Третьої світової війни.

Про це розповів політолог Артур Харитонов під час інформаційного телемарафону.

На питання ведучого, які можуть бути сценарії розвитку подій між Тайванем та КНР, експерт відповів, що досить різні.

"Це може привести до війни, і як говорять мені тайванські колеги, Україна дала Тайваню рік-два, п’ять, десять, але ніхто точно не знає скільки, бо важко аналізувати, що є в голові божевільного диктатора, який хоче захопити іншу країну", - розповів Харитонов.

Влада КНР впровадила військові навчання як до приїзду Пелоссі, так і після, і паралельно з цим проводить навчання Тайвань, який планує зараз випробовувати п’ять видів ракет, зазначив політолог.

"Інша річ, це те, що з реальних дій, станом на сьогоднішній ранок, Китай зробив наступне: оголосив бойкот тайванським цитрусовим і двом видам риб. Тобто, ви розумієте, що дуже гучні заяви в реальності виявляються дещо сумнівними кроками", - наголосив експерт.

Він переконаний, что уникнути війни не вдасться і це лише питання часу.

"Китай готується до війни, Тайвань готується оборонятися. Залучена до цього процесу дуже активно Японія, тому що напад на Тайвань фактично неможливий без атаки на префектуру Окінава (територія Японії – УНІАН), яка межує з Тайванем на півночі. І Японія дуже активно розроблює плани як відражати китайську загрозу і фактично змінила своє законодавство, щоб вступити у війну за Тайвань", - зазначив Артур Харитонов.

За словами експерта, у разі початку війни КНР з Тайванем конфлікт може перерости у третю світову.

"(Південна – УНІАН) Корея також розглядає можливість вступу у війну за Тайвань, бо і на території Японії і на території Південної Кореї розташовані американські військові бази. І в випадку атаки на Тайвань, і у разі, якщо Вашингтон захоче підтримувати владу острова будуть залучені саме ці війська… Це може перетворитися на початок реальної Третьої світової, тому що з одного нападу буде зачеплено декілька країн", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня президент США Джо Байден заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Китаю.

Тиждень потому десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, однак обійшлося без збройного зіткнення.

10 червня у Сінгапурі зустрілися міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе. Після переговорів у Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть зроблені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".

У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни.