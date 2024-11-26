Вона викладатиме в Рязанському університеті.

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль отримала роботу в Рязанському державному університеті імені Єсеніна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив повідомив виконувач обов'язків ректора Дмитро Боков. Він написав, що Кнайсль викладатиме в цьому університеті, однак подробиць не повідомив:

"Сьогодні наш університет відвідала Карін Кнайсль, австрійська державна діячка, журналістка і політикиня, ексміністерка закордонних справ Австрії. У рамках її візиту до РДУ імені С.О. Єсеніна вдалося домовитися: Карін Кнайсль викладатиме у нас".

Екс-глава МЗС Австрії переїхала до РФ

Як відомо, Кнайсль має тісні зв'язки з кремлівським правителем Путіним, у серпні 2018 року він гуляв на її весіллі.

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Уже після початку повномасштабної війни в Україні вона викликала гнів деяких політиків тим, що приїхала до Росії. Незабаром стало відомо, що вона переїхала в село Петрушово Рязанської області.

Минулої осені Кнайсль повідомила про переїзд до Санкт-Петербурга. Там вона планувала займатися діяльністю центру G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues).

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