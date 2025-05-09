Південна Корея вже відреагувала на такі навчання та засудила їх.

Останні ракетні випробування Північної Кореї малої дальності були імітацією ядерних атак на США та Південну Корею. Про це повідомили державні ЗМІ Пхеньяна, передає Bloomberg.

Відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за спільними ударними навчаннями на східному узбережжі, в яких брали участь 600-мм багатошарова ракетна система та балістичні ракети малої дальності "Хвасон-11".

""Успішні" навчання були спрямовані на ознайомлення ракетно-ядерних підрозділів з "національною системою інтегрованого управління ядерною зброєю" в світлі навчань США і Південної Кореї з підготовки до потенційної ядерної війни", - зазначили у Центральному телеграфному агентстві Кореї.

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У Bloomberg додали, що такі балістичні ракети, які запустила КНДР, ще раз підтверджують загрозу, яка становить для сусідів країни, особливо через поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

"Раніше цього місяця Північна Корея і Росія вперше підтвердили, що Пхеньян відправив війська на допомогу президенту Владіміру Путіну у війні в Україні, але обидві країни заперечують будь-яку незаконну торгівлю зброєю", - нагадали у матеріалі.

Водночас як стверджує Україна, КНДР постачала Москві у війні про Києва варіант ракети малої дальності Hwasong-11, який також відомий як KN-23 або KN-24.

"Державні ЗМІ Північної Кореї також повідомляють, що ракета серійно виробляється для розгортання у фронтових частинах", - додали у матеріалі.

Водночас Південна Корея засудила навчання та застерегла Північ від подальших провокацій перед президентськими виборами 3 червня.

Своєю чергою Північна Корея засудила спільні військові навчання Південної Кореї та США, адже там вважають, що країни проводили "репетицію ядерної війни".

Ракети КНДР - останні новини

Як писав УНІАН, раніше КНДР випробувала балістичні ракети на експорт. Як повідомили збройні сили Південної Кореї, ракети пролетіли до 800 км і впали в море. За словами одного з аналітиків, йдеться про ті ж типи ракет, які Пхеньян уже постачав Росії.

Також повідомлялось, що під час удару РФ по Києву було використано північнокорейські ракети KN-23. За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенко, використання росіянами північнокорейських ракет свідчить про нестачу у ворога власних аналогів балістики.

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