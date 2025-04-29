Пекін не відповів, чи планує вплинути на Північну Корею.

У Китаї не стали детально коментувати офіційне визнання участі військ КНДР у війні Російської Федерації проти України.

Речника Міністерства закордонних справ під час прес-конференції запитали, чи вважає Пекін, що введення північнокорейських військ сприятиме завершенню конфлікту. Він відповів, що КНР неодноразово висловлювала свою позицію щодо двосторонніх контактів між Росією і Північною Кореєю, а її думка щодо війни є послідовною і чіткою.

На питання, чи чинитиме Китай тиск на Північну Корею, щоб вона не відправляла війська в Росію та "не підливала масла у вогонь", представник МЗС дав аналогічну відповідь.

Відео дня

Також йому нагадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що якщо Китай дійсно прагне миру, то має вплинути на КНДР. Він відповів так:

"Позиція Китаю щодо української кризи завжди була дуже чіткою і послідовною. Ми завжди активно виступали за припинення вогню, щоб зупинити війну, схилити до миру і сприяти переговорам".

Участь військ КНДР у війні

Як повідомляв УНІАН, Москва та Пхеньян ще влітку підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємну військову допомогу в разі нападу на одну зі сторін.

Невдовзі Україна повідомила, що фіксує присутність північнокорейських солдатів на території Росії. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї та Сполучені Штати Америки.

Солдати з КНДР брали активну участь в боях проти український військ на території Курської області, однак в Москві офіційно не визнавали цього. Лише днями обидві сторони заявили, що їхні солдати разом воювали на російській території.

Пхеньян офіційно підтвердив участь своїх військ у війні за наказом Кім Чен Ина, заявивши про їхні "героїчні подвиги". А кремлівський правитель Путін подякував йому за надання військової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: