У Китаї не стали детально коментувати офіційне визнання участі військ КНДР у війні Російської Федерації проти України.
Речника Міністерства закордонних справ під час прес-конференції запитали, чи вважає Пекін, що введення північнокорейських військ сприятиме завершенню конфлікту. Він відповів, що КНР неодноразово висловлювала свою позицію щодо двосторонніх контактів між Росією і Північною Кореєю, а її думка щодо війни є послідовною і чіткою.
На питання, чи чинитиме Китай тиск на Північну Корею, щоб вона не відправляла війська в Росію та "не підливала масла у вогонь", представник МЗС дав аналогічну відповідь.
Також йому нагадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що якщо Китай дійсно прагне миру, то має вплинути на КНДР. Він відповів так:
"Позиція Китаю щодо української кризи завжди була дуже чіткою і послідовною. Ми завжди активно виступали за припинення вогню, щоб зупинити війну, схилити до миру і сприяти переговорам".
Участь військ КНДР у війні
Як повідомляв УНІАН, Москва та Пхеньян ще влітку підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємну військову допомогу в разі нападу на одну зі сторін.
Невдовзі Україна повідомила, що фіксує присутність північнокорейських солдатів на території Росії. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї та Сполучені Штати Америки.
Солдати з КНДР брали активну участь в боях проти український військ на території Курської області, однак в Москві офіційно не визнавали цього. Лише днями обидві сторони заявили, що їхні солдати разом воювали на російській території.
Пхеньян офіційно підтвердив участь своїх військ у війні за наказом Кім Чен Ина, заявивши про їхні "героїчні подвиги". А кремлівський правитель Путін подякував йому за надання військової допомоги.