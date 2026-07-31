'Не думаю, що це станеться': Трамп засумнівався щодо передачі технологій Patriot Україні

Також президент США заявив, що Зеленський і Путін неохоче йдуть на поступки.

Президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін не хочуть йти на поступки, але їм доведеться це зробити, щоб досягти угоди. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у президентській резиденції Кемп-Девід.

"Я сказав: "Треба покласти край цій війні". Гадаю, Зеленський хоче укласти угоду, і гадаю, Путін теж хоче укласти угоду. Гадаю, він хоче укласти угоду, і гадаю, що Путін теж хоче укласти угоду. Але, як ви, напевно, помітили, між ними багато ворожнечі", - сказав Трамп.

Президент США наголосив, що Путін дуже неохоче йде на поступки. Однак, за його словами, Зеленський також не хоче йти на поступки.

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"Їм обом доведеться піти на певні поступки. Я маю на увазі, що потрібно укласти угоду. 25 000 молодих, чудових людей, солдатів загинули в липні. Місяцем раніше їхня кількість становила 32 000 солдатів", – додав Трамп.

Крім того, президент США заявив, що Вашингтон повинен дуже обережно ставитися до передачі технологій виробництва сучасного американського озброєння.

"Ми маємо бути дуже обережними. Тож ми ще не домовилися (щодо ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot – УНІАН). Але ми це обговорювали. Однак складно передавати такі технології, і я не думаю, що це колись станеться. Ті, кому ви їх віддаєте, одного дня можуть обернути їх проти вас", – наголосив Трамп.

Трамп міг відмовитися надати Україні ракети-перехоплювачі для Patriot

Раніше The Atlantic повідомляло, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, про які просив президент Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі у Вашингтоні.

За даними аналітиків, загалом у США зараз є лише 759 найсучасніших ракет Patriot. Війна в Ірані сильно вичерпала американські запаси.

Аналітики додали, що під час переговорів із Зеленським на початку цього місяця в Анкарі Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot. Однак Україна не зможе виробляти їх у великих масштабах протягом багатьох років.

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