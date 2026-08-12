Путін зробив Трампу несподіваний подарунок і очікує на послугу у відповідь, – Sky News

Звільнення колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана – це спроба Москви відновити відносини та повернути ситуацію в потрібне Росії русло.

Російський лідер Володимир Путін зробив незвичайний крок, звільнивши з ув’язнення колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, при цьому не отримавши натомість жодного російського в’язня. Як вважає кореспондент Sky News Айвор Беннетт, цей несподіваний "подарунок" Дональду Трампу було зроблено з метою отримати преференції у питанні війни в Україні.

Зазвичай, коли Росія звільняє американського громадянина з в’язниці, США передають когось натомість. Так, у 2024 році Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича в рамках масового обміну ув’язненими у 2024 році. Також у 2022 році баскетболістку Брітні Грінер обміняли на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Цього разу обмін був одностороннім – колишній морський піхотинець США Роберт Гілман був звільнений, але Росія не отримала нікого.

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Гілман був ув’язнений за напад на російського поліцейського у 2022 році й провів у в’язниці понад чотири роки. Звільнення Гілмана відбулося після повідомлень минулого тижня про те, що він був на межі смерті. За словами неназваного американського чиновника, Путін надав звільнення колишньому морському піхотинцю як "жест доброї волі".

Це дуже незвично, адже Москва рідко щось віддає безкоштовно, зазначає аналітик. І навряд чи справа в тому, що Путін став м’якшим.

"Це, скоріше, не надто тонкий крок Кремля, спрямований на те, щоб заручитися підтримкою Білого дому в надії отримати дипломатичні дивіденди. (Неважко здогадатися, де Москва захоче їх реалізувати)", – зазначає він.

Наразі всередині Росії виникає дедалі більше проблем через війну в Україні. При цьому через чотири з половиною роки кінця конфлікту, як і раніше, не видно і мирні переговори за посередництва США зайшли в глухий кут.

До того ж Дональд Трамп за цей час зблизився з Володимиром Зеленським, і Білий дім починає схилятися на бік Києва. Це дуже далеко від атмосфери минулого року, коли Трамп розстелив червону килимову доріжку для Путіна на Алясці й був готовий до мирної угоди, що враховувала вимоги Кремля.

"Звільнення Гілмана – це спроба Москви відродити відносини та повернути ситуацію в потрібне Росії русло. Цей крок покликаний представити Путіна як розумного партнера, з яким Трамп може вести справи. Поки що це подарунок, але Росія, безсумнівно, сподіватиметься на щось натомість", – вважає Беннетт.

Війна Росії в Україні – новини

Експерт з питань оборони та військовий кореспондент Роберт Фокс зазначає, що російсько-українська війна перебуває у стані динамічного тупика. Він наголосив, що Москва намагається змінити цю ситуацію, через що Україні та її союзникам слід бути насторожі.

Експерт припустив, що росіяни, найімовірніше, намагатимуться наступати до осені, поки земля не перетвориться на багнюку. Росія руйнує українські міста та завдає ударів по автозаправних станціях, щоб позбавити українців тепла та комфорту. За його словами, хоча Україна чинить запеклий опір, наступний етап війни може довести її до межі.

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