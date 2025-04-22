Відомо, що конклав кардиналів для виборів нового Папи Римського відбудеться між 15 і 20 днем після смерті Франциска - між 6 і 10 травня.

Похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, відбудеться в суботу, 26 квітня, повідомляє ANSA.

Згідно з Апостольською Конституцією Universi Dominici Gregis, церемонія похорону Папи відбувається між четвертим і шостим днями після його смерті. Відтак, йдеться про проміжок часу між п’ятницею, 25 квітня, та неділею, 27 квітня. Остаточно дату ухвалять на першій Конгрегації кардиналів.

Конклав для виборів нового Папи Римського відбудеться між 15 і 20 днем після смерті Франциска - між 6 і 10 травня. Втім, якщо всі кардинали-виборці будуть у Римі, то початок конклаву можуть перенести.

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За даними видання, Папу Франциска поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану.

Смерть Папи Римського - що відомо

Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані Каса-Санта-Марта. О 9:45 ранку кардинал Кевін Фаррелл, камерленго Апостольської палати, оголосив про смерть Папи Франциска з будинку Санта Марта.

Папу госпіталізували в поліклінічну лікарню Агостіно Джемеллі в п'ятницю, 14 лютого 2025 року, після того, як кілька днів він страждав від нападу бронхіту. Стан Папи Франциска поступово погіршувався, і у вівторок, 18 лютого, лікарі діагностували двосторонню пневмонію.

Після 38 днів перебування в лікарні покійний Папа повернувся у свою ватиканську резиденцію Каса Санта Марта, щоб продовжити одужання.

Смерть Папи Римського Франциска викликала хвилю співчуттів від політиків з усього світу. Також на його смерть відреагував президент України Володимир Зеленський.

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