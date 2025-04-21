Україна сумує разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Папи Римського Франциска.

У повідомленні глави держави у мережі Х зазначено, що Україна сумує разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска.

"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Помер Папа Римський Франциск - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Понтифік відійшов у вічність у Великодній понеділок у віці 88 років.

Єпископа Риму Франциска не стало сьогодні о 7:35 ранку.

Франциск був Папою Римським із 2013 року.

Останні роки Папа часто хворів, особливо важко, починаючи з лютого цього року. Він переніс двосторонню пневмонію і начебто видужував.

Напередодні, тобто 20 квітня, у Великдень, Папа Римський Франциск провів зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Як зауважило Politico, це відбулося після їхньої суперечки з приводу планів адміністрації США щодо депортації мігрантів.

Вас також можуть зацікавити новини: