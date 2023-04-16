За даними дослідників Університету Санкт-Галлена в Швейцарії, менше 9% компаній з Євросоюзу і G7 залишили Росію.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, лише невеликий відсоток іноземних компаній, які обіцяли припинити співпрацю з РФ, дійсно пішли з ринку агресора.

Як повідомляє The Washington Post , для тих, хто зволікав, рішення піти стало дорожчим та складнішим.

Як йдеться в матеріалі, за даними дослідників Університету Санкт-Галлена в Швейцарії, менше 9% компаній з Євросоюзу і G7 залишили Росію.

Відео дня

Як пише WP, в РФ все ще доступні бренди BMW, Mercedes, Apple і багато інших. У країні тривають продажі Coca-Cola, але під іншою назвою. PepsiCo і Unilever обіцяли продавати в країні лише товари першої необхідності, але відносять до них картопляні чіпси та морозиво. IKEA пішла з РФ, але в країні продовжують працювати торгові комплекси "Мега".

Київська школа економіки, яка стежить за станом понад 3 тис. іноземних компаній в РФ, стверджує, що лише 211 з них залишили країну (7%). 468 брендів заявили про плани по піти з ринку агресора.

Єльська школа менеджменту досліджувала інформацію по 1600 іноземним компаніям і стверджує, що 1022 згортають або припиняють діяльність.

Як йдеться в матеріалі, західні компанії, що залишилися в Росії, сильно залежать від місцевого бізнесу і втрати від того, що вни підуть, ймовірно, переважують можливий збиток для їх брендів.

Деякі підприємства при відході конкурентів захопили велику частку ринку. Багато хто заявили, що припиняють роботу або скорочують обсяги бізнесу, проте продовжують працювати на території агресора. Деякі обіцяли продати російські активи, але досі не знайшли покупців.

Як йдеться в матеріалі, все це дозволяє росіянам зберігати той самий рівень комфорту і ту ж якість життя, які були до нападу на Україну

Війна в Україні та крах Російської економіки

Після нападу Росії на Україну більшість світових брендів заявили про припинення співпраці з агресором і відхід з російського ринку. Від початку війни в Україні США та західні країни внесли до чорних списків 2,5 тисячі російських компаній, чиновників та бізнесменів, включаючи олігархів та членів їх родин.

У червні 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом. До цього востаннє Росія терпіла дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів в 1918 році.

Станом на серпень 2022 року 80% росіян втратили всі свої заощадження.

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння. Російські акції були виключені зі світових індексів, а біржові фонди, що відстежують акції країни, були або заморожені, або закриті.

До кінця 2022 року менше 10% з 2,4 тисячі західних компаній повністю пішли з російського ринку, показало дослідження Університету Санкт-Галлена і Нікколо Пізані з бізнес-школи IMD. Серед тих, хто пішов близько 18% дочірніх компаній з США, 15% - з Японії, 8,3% - 4% - на компанії з США.

10 квітня 2023 року США заявили про те, що США готові виставити ультиматум компаніям, які продовжують бізнес в Росії. Влада США заявила про те, що направляє делегацію чиновників до Європи, щоб проконтролювати процес виконання санкцій, введених проти агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: