Президент Литви закликав об'єднатися.

Литовський президент Гітанас Науседа зустрівся в Нью-Йорку з Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, пише LRT.

В ході зустрічі вони обговорювали конфлікт, що виник між країнами через експорт зерна, а також інформацію про те, що Польща припиняє поставки зброї в Україну. Науседа заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якомога швидше.

"Заради спільної, головної мети - захисту Європи від агресивної, експансіоністської політики Росії - розбіжності між Україною і Польщею повинні бути вирішені якомога швидше. Місце Польщі в наданні підтримки унікальне. Необхідно знайти рішення, бо подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", - сказав він.

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За словами президента, мова йде не про безпеку окремих країн, а про безпеку всього регіону і навіть континенту. "Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримкою і допомогою один одному ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз", - додав Науседа.

Він підкреслив, що публічні розбіжності не тільки підривають єдність, а й сприяють ворожій пропаганді. Вони обговорили полегшення процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву.

Напруга у відносинах з Польщею через зерно

Як відомо, Словаччина, Польща та Угорщина, незважаючи на рішення Європейської комісії, ввели національну заборону на імпорт українських сільгосптоварів. Україна має намір судитися, тому вже подала позов до Світової організації торгівлі.

Коментуючи позов, Анджей Дуда сказав, що Україна схожа на потопаючого, який може потягнути за собою тих, хто хоче їй допомогти. Він заявив, що вони будуть захищати свої інтереси.

У Польщі сказали, що не постачають Україні озброєння, крім поставок, передбачених раніше підписаним контрактом. Також в уряді мають намір скоротити фінансову підтримку українців, які втекли від війни.

Сьогодні стало відомо, що міністри аграрної політики та продовольства обох країн домовилися знайти рішення у питаннях поставок продукції, яке влаштує і Україну, і Польщу.

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