Серед загиблих на залізничній станції було близько десятка солдатів і шість працівників залізниці.

Внаслідок потужного вибуху на південному заході Пакистану загинуло щонайменше 24 людини, ще близько 50 були поранені. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що терорист-смертник підірвав себе на залізничній станції. Напад стався, коли майже 100 пасажирів чекали на поїзд, який прямував до гарнізону міста Равалпінді з Кветти, столиці провінції Белуджистан.

Серед загиблих на станції було близько десятка солдатів і шість працівників залізниці. Нападник буцімто був переодягнений пасажиром і підірвав себе серед людей.

"Сепаратистське угруповання Армія визволення Белуджистану (АВБ) взяло на себе відповідальність за напад у своїй заяві, зазначивши, що терорист-смертник був націлений на війська, присутні на залізничній станції. Заборонена АВБ вже давно вела повстання, прагнучи незалежності від Ісламабаду", - йдеться у статті.

Старший суперінтендант поліцейських операцій Мухаммад Балох сказав, що сепаратисти часто атакують "легкі цілі":

"Коли їхніх людей арештовують, вони також нападають у відповідь. Ми всі маємо боротися з цією війною. Ми витривалі. Наші команди тут і намагаються врятувати якомога більше життів".

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф засудив вибух у своїй заяві, заявивши, що ті, хто організував атаку, "заплатять за це дуже високу ціну", додавши, що сили безпеки мають намір усунути "загрозу тероризму".

Міністерство закордонних справ Афганістану також засудило вибух і висловило співчуття родинам загиблих, як і посольство Росії в Ісламабаді.

Видання додає, що багатий нафтою та корисними копалинами Белуджистан є найбільшою, але найменш населеною провінцією Пакистану. Це осередок етнічної меншини белуджів країни, члени якої кажуть, що стикаються з дискримінацією та експлуатацією з боку центрального уряду. Разом із сепаратистськими угрупованнями в провінції також діють ісламські бойовики.

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